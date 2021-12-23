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Назаров: «Я пропустил всего одну игру, но соскучился по тренерской скамейке, учитывая перерыв на Евротур»

22:41
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Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал поражение от «Витязя» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Матч мне понравился, он был интересным. Обе команды играли на победу, старались, — приводит слова тренера сайт КХЛ. — Ушли в овертайм, там немного потеряли концентрацию и пропустили гол. Конечно, хотелось бы довести до буллитов, решить судьбу последнего очка в более интересной атмосфере. Две команды бились, старались. Радуемся тому, что есть и готовимся к следующему матчу.

Я пропустил всего одну игру, но соскучился по тренерской скамейке, учитывая перерыв на Евротур. Завгородний хорошо играет, но много пропустил. Пытаемся привести его в нормальные кондиции, надеемся, что все получится".

«Сочи» занимает 10-е место в Восточной конференции, набрав 39 очков в 41 матче.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/12/23/495017.html

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Анна Горшкова все материалы автора
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