Назаров: «Я пропустил всего одну игру, но соскучился по тренерской скамейке, учитывая перерыв на Евротур»

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал поражение от «Витязя» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Матч мне понравился, он был интересным. Обе команды играли на победу, старались, — приводит слова тренера сайт КХЛ. — Ушли в овертайм, там немного потеряли концентрацию и пропустили гол. Конечно, хотелось бы довести до буллитов, решить судьбу последнего очка в более интересной атмосфере. Две команды бились, старались. Радуемся тому, что есть и готовимся к следующему матчу.

Я пропустил всего одну игру, но соскучился по тренерской скамейке, учитывая перерыв на Евротур. Завгородний хорошо играет, но много пропустил. Пытаемся привести его в нормальные кондиции, надеемся, что все получится".

«Сочи» занимает 10-е место в Восточной конференции, набрав 39 очков в 41 матче.