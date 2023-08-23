Бабаев заявил, что у Жафярова изначально была договоренность с «Ак Барсом» о понижении зарплаты

Шуми Бабаев, агент форварда Дамира Жафярова, высказался по поводу того, что хоккеист подписал контракт на новых условиях с «Ак Барсом».

«Когда мы переходили из СКА в «Ак Барс», то у нас изначально была договоренность с руководством казанского клуба о том, Дамир пойдет на понижение окладной части. Так, собственно, и произошло, потому что Жафяров очень хотел играть в «Ак Барсе», — цитирует Бабаева Metaratings.ru.

1 июня стало известно, что хоккеист перешел в казанский клуб в результате обмена со СКА. 23 августа сообщалось, что «Ак Барс» переподписал контракт с Жафяровым на новых условиях. Его зарплата понизилась с 80 миллионов рублей до 60 миллионов.

В минувшем сезоне 29-летний хоккеист провел за СКА 63 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 44 (16+28) очка. В плей-офф на его счету 9 (1+8) очков в 12 играх.

В сезоне-2023/24 казанская команда вышла в финал Кубка Гагарина, где уступила ЦСКА в серии до четырех побед (3-4).