16:37 | Хоккей — КХЛ

Азеведо проходит курс восстановления под контролем медицинского штаба клуба

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Нападающий "Ак Барса" Джастин Азеведо получил травму после попадания шайбы в лицо на 49 минуте четвертого матча первого раунда плей-офф КХЛ с "Авангардом" (3:2). Сразу после эпизода форвард был доставлен в городскую клиническую больницу, где ему была оказана первая помощь.

После проведения полной диагностики врачи не обнаружили у игрока симптомы сотрясения мозга или иные тяжелые последствия, требующие оперативного вмешательства. Тем же вечером после наложения швов Азеведо был выписан из больницы.

В настоящее время нападающий "Ак Барса" находится дома со своей семьей и проходит курс восстановления под контролем медицинского штаба клуба.

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