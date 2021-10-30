«Автомобилист» забросил восемь шайб «Куньлуню»
«Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ разгромил «Куньлунь» со счетом 8:0 (2:0, 2:0, 4:0).
Голы забили Брукс Мэйсек (дубль), Стефан Да Коста, Георгий Белоусов, Данил Романцев, Патрис Кормье, Яков Рылов и Сергей Шумаков.
Клуб из Китая продлил серию поражений до восьми матчей.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Куньлунь» (Пекин) — 8:0 (2:0, 2:0, 4:0)
Голы: Мэйсек — 11 (Блэкер, Спунер), 11:45 — 1:0. Да Коста — 11 (Макеев), 16:22 — 2:0. Белоусов — 7 (Рылов), 23:39 — 3:0. Романцев — 4 (Хрипунов), 24:08 — 4:0. Кормье — 4, 40:58 — 5:0. Мэйсек — 12 (Спунер, Кормье), 45:42 — 6:0. Рылов — 1 (Хрипунов), 46:33 — 7:0. Шумаков — 8 (Макеев), 50:44 — 8:0.
Вратари: Шикин — Смит.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 36 (9+14+13) — 20 (7+4+9).
Судьи: Бондарь, Ромасько.
30 октября. Екатеринбург. Уралец.
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