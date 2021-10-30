Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу над «Витязем» (2:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

— Сегодня ребята выжимали последние силы, — отметил Воробьев. — Два напряженных матча с «Ак Барсом» и «Трактором» не прошли незамеченными. Еще у нас были потери. Юхо Олкинуора сыграл сегодня фантастически. Горжусь ребятами, что они из последних сил выжали победу.

— Есть ли шанс на выезде увидеть Никонцева и Лайпсика?

— Я на это очень надеюсь. Никонцев начал тренироваться. Если он будет в форме, то сыграет. По Лайпсику пока посмотрим. У него сезонный вирус, который по одному, а то и побольше косит нас.