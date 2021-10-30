КХЛ: «Трактор» — «Ак Барс» и другие матчи 30 октября
08:32
Сегодня, 30 октября, в регулярном чемпионате КХЛ состоится шесть матчей. В центральной встрече дня «Трактор» на своем льду примет «Ак Барс».
«Адмирал» — «Йокерит» (10.00 мск)
«Амур» — «Барыс» (10.00)
«Металлург» — «Витязь» (12.30)
«Автомобилист» — «Куньлунь» (15.00)
«Трактор» — «Ак Брас» (15.00)
«Сочи» — «Торпедо» (17.30)
Турнирные таблицы Западного и Восточного дивизионов — здесь //
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Смотреть прямые трансляции матчей можно на сайте КХЛ
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