Сегодня, 30 октября, в регулярном чемпионате КХЛ состоится шесть матчей. В центральной встрече дня «Трактор» на своем льду примет «Ак Барс».

«Адмирал» — «Йокерит» (10.00 мск)

«Амур» — «Барыс» (10.00)

«Металлург» — «Витязь» (12.30)

«Автомобилист» — «Куньлунь» (15.00)

«Трактор» — «Ак Брас» (15.00)

«Сочи» — «Торпедо» (17.30)

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