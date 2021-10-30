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КХЛ: «Трактор» — «Ак Барс» и другие матчи 30 октября

08:32
«Трактор» на своем льду примет «Ак Барс». Фото ХК «Трактор»
«Трактор» на своем льду примет «Ак Барс». Фото ХК «Трактор»
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Сегодня, 30 октября, в регулярном чемпионате КХЛ состоится шесть матчей. В центральной встрече дня «Трактор» на своем льду примет «Ак Барс».

«Адмирал» — «Йокерит» (10.00 мск)

«Амур» — «Барыс» (10.00)

«Металлург» — «Витязь» (12.30)

«Автомобилист» — «Куньлунь» (15.00)

«Трактор» — «Ак Брас» (15.00)

«Сочи» — «Торпедо» (17.30)

Турнирные таблицы Западного и Восточного дивизионов — здесь //
Лучшие бомбардиры и снайперы сезона КХЛ //
Смотреть прямые трансляции матчей можно на сайте КХЛ

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Сергей Ревенко все материалы автора
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