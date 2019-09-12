«Автомобилист» в гостях обыграл «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» дома уступил «Автомобилисту» (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Найджел Доус и Дэн Секстон. Команда из Екатеринбурга набрала 10 очков и лидирует на Востоке. У уфимского клуба пять очков и шестое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Доус — 3 (бол., Обидин, Василевский), 12:04 — 0:1. Секстон — 1 (Плэтт, Холланд), 57:44 — 0:2.

Вратари: Метсола (58:00 — 59:19) — Коварж.

Штраф: 10 — 14.

Броски: 36 (9+13+14) — 32 (14+14+4).

Судьи: Бондарь, Оленин.

12 сентября. Уфа. «Уфа-Арена».

КХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика