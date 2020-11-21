«Торпедо» по буллитам обыграло «Автомобилист»

«Торпедо» победило «Автомобилист» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Решающий буллит в активе Антона Шенфельда.

«Торпедо» набрало 26 очков и занимает седьмое место на Востоке. У «Автомобилиста» 38 очков и четвертая позиция.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:3 Б (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Пайгин — 3 (бол., Дер-Аргучинцев, Белевич), 22:25 — 0:1. Миле — 7 (Чехович, Жафяров), 24:46 — 0:2. Холланд — 4 (Секстон, Арзамасцев), 33:12 — 1:2. Голышев — 9 (Дацюк, Макеев), 54:16 — 2:2.

Победный буллит: Шенфельд.

Вратари: Коварж — Мельничук.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 44 (13+15+12+4) — 36 (9+16+7+4).

Судьи: Беляев, Фатеев.

21 ноября. Екатеринбург. КРК «Уралец».