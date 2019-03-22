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"Автомобилист" – "Салават Юлаев": Да Коста и Бурмистров удалены до конца игры за удар клюшкой между ног

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В первом периоде пятого матча полуфинала Восточной конференции "Автомобилист""Салават Юлаев" произошел любопытный эпизод: сразу два игрока с интервалом, длящимся меньше минуты были удалены за удар соперника клюшкой до конца игры.

На 19-й минуте центрфорвард первого звена "Автомобилиста" Стефан Да Коста ударил клюшкой между ног нападающего Теему Хартикайнена, а центральный "Салавата" Александр Бурмистров всего через 45 секунд "отличился" таким же образом, ударив между ног форварда Анатолия Голышева.

 

 

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