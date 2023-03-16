«Автомобилист» продлит контракт с главным тренером Заварухиным

Как и сообщал «СЭ», «Автомобилист» продлит контракт с главным тренером Николаем Заварухиным на 2 года.

О достигнутой договоренности на пресс-конференции сообщил директор клуба Максим Рябков.

Николай Заварухин возглавляет «Автомобилист» с ноября 2021 года. По итогам сезона-2022/23 команда заняла четвертое место в таблице Восточной конференции и вышла в плей-офф КХЛ. В первом раунде плей-офф екатеринбуржцы уступили «Металлургу» со счетом 3-4 в серии.