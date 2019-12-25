«Автомобилист» обыграл «Адмирал» и одержал пятую победу подряд

«Адмирал» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме проиграл «Автомобилисту» — 1:2. В составе хозяев забил Александр Мерескин, у гостей отличились Анатолий Голышев и Алексей Василевский.

«Автомобилист» одержал пятую победу подряд и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 51 очко. «Адмирал» (45) — восьмой.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Мерескин — 2, 31:46 — 1:0. Голышев — 5 (мен.), 35:55 — 1:1. Василевский — 5 (бол., Доус, Мэйсек), 63:36 — 1:2.

Вратари: Трушков — Коварж.

Штраф: 30 — 20.

Броски: 34 (14+11+9+0) — 37 (10+13+11+3).

Судьи: Гусев, Сергеев.

25 декабря. Владивосток. КСК «Фетисов Арена».