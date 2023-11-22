«Автомобилист» — «Динамо Минск»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире
«Автомобилист» сыграет с минским «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ 22 ноября
«Автомобилист» встретится с минским «Динамо» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в среду, 22 ноября. Игра пройдет в культурно-развлекательном комплексе «Уралец» в Екатеринбурге. Начало — в 17.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями встречи можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры «Автомобилист» — «Динамо Минск» в прямом эфире покажут на телеканале КХЛ Prime и на официальном сайте КХЛ. Также регулярный чемпионат КХЛ сезона 2023 / 2024 транслируют онлайн-сервисы «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.
Жители Белоруссии смогут посмотреть игру местной команды на телеканале «Беларусь 5». Начало эфира — 16.50 мск.
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|34
|22
|12
|48
|2
|Авангард
|33
|22
|11
|47
|3
|Лада
|34
|19
|15
|44
|4
|Ак Барс
|33
|19
|14
|40
|5
|Трактор
|33
|18
|15
|40
|6
|Автомобилист
|34
|18
|16
|40
|7
|Сал. Юлаев
|33
|19
|14
|39
|8
|Нефтехимик
|33
|14
|19
|33
|9
|Сибирь
|33
|14
|19
|33
|10
|Амур
|33
|13
|20
|32
|11
|Барыс
|34
|9
|25
|25
|12
|Адмирал
|31
|8
|23
|22
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|34
|23
|11
|49
|2
|Динамо М
|33
|22
|11
|47
|3
|Локомотив
|32
|20
|12
|42
|4
|Торпедо
|33
|20
|13
|42
|5
|СКА
|32
|19
|13
|38
|6
|ЦСКА
|32
|17
|15
|36
|7
|Северсталь
|32
|14
|18
|33
|8
|Динамо Мн
|31
|14
|17
|32
|9
|Сочи
|33
|13
|20
|28
|10
|Витязь
|34
|12
|22
|28
|11
|Куньлунь РС
|36
|11
|25
|27
Результаты / календарь
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
|22.11
|15:30
|
Сибирь – Сочи
|- : -
|22.11
|17:00
|
Автомобилист – Динамо Мн
|- : -
|22.11
|19:30
|
Северсталь – ЦСКА
|- : -
Новости