«Сибирь» сыграет с «Сочи» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в среду, 22 ноября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Сибирь-Арена» в Новосибирске и начнется в 15.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Сибирь» — «Сочи» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале КХЛ ТВ и на официальном сайте КХЛ. Также встречи регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 показывают онлайн-сервисы «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Жители Новосибирска смогут посмотреть игру на телеканале «ОТС». Начнется эфир в 19.30 по местному времени.

Турнирная таблица чемпионата КХЛ в актуальном виде доступна на сайте «СЭ».

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