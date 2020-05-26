Авцин может продолжить карьеру в «Куньлуне»

Бывший нападающий «Трактора» Александр Авцин может перейти в «Куньлунь».

— Только что общался в генменеджером «Куньлуня» Скоттом Макферсоном. У нас хороший диалог об Авцине. Так, даже для него был сюрприз о новых игроках в его команде, — написал агент Авцина Алексей Дементьев в Twitter.

Большую часть прошедшего сезона 29-летний нападающий провел в «Тракторе». В регулярном чемпионате Авцин провел 41 встречу, набрав 17 (6+11) очков при полезности «минус 4».