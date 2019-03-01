"Авангард" выиграл в Казани. "Ак Барс" – на грани вылета из Кубка Гагарина

"Авангард" одержал победу над "Ак Барсом" (4:1) в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ. В составе победителей дважды отличился нападающий Денис Зернов, также по разу забили форварды Кирилл Семенов и Семен Кошелев.

У "Ак Барса" единственный гол забил нападающий Роб Клинкхаммер.

Счет в серии составляет 3-0 в пользу "Авангарда". Четвертый матч пройдет 3 марта в Казани.

КХЛ

1/4 финала конференций

"Ак Барс" (Казань) – "Авангард" (Омск) – 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Голы: Клинкхаммер – 1 (Глухов), 15:59 – 1:0. Зернов – 2 (бол., Емелин, Столберг), 19:19 – 1:1. Зернов – 3 (Бек), 35:16 – 1:2. Семенов – 1 (мен., Михеев), 41:40 – 1:3. Кошелев – 2 (Семенов), 46:55 – 1:4.

Вратари: Подъяпольский – Бобков.

Штраф: 12 – 12.

Броски: 23 (8+6+9) – 29 (7+12+10).

Судьи: Гашилов, Гофман.

1 марта. Казань. "Татнефть-Арена".

Континентальная хоккейная лига: все о турнире, таблицы регулярного чемпионата и результаты матчей, сетка и расписание игр плей-офф