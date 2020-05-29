«Авангард» расторг контракт с Керраном

«Авангард» расторг контракт с канадским защитником Коди Керраном по инициативе хоккеиста, приняв во внимание семейные обстоятельства. Хоккеист выплатил компенсацию за досрочное расторжение, сообщает Twitter омичей.

? «Авангард» расторг контракт с канадским защитником Коди Карреном по инициативе хоккеиста, приняв во внимание семейные обстоятельства. Хоккеист выплатил компенсацию за досрочное расторжение.



Стороны поблагодарили друг друга за понимание и не исключают сотрудничества в будущем. pic.twitter.com/oRv9VYe33Z — ХК Авангард (@hcavangardomsk) May 29, 2020

Керран зимой подписал контракт с «ястребами». Но потом швед решил попробовать свои силы в НХЛ.

В прошедшем сезоне Керран выступал в «Регле» и набрал 49 очков (12+37) в 48 матчах чемпионата Швеции, коэффициент полезности игрока «плюс 8».