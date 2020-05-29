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«Авангард» расторг контракт с Керраном

13:33
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«Авангард» расторг контракт с канадским защитником Коди Керраном по инициативе хоккеиста, приняв во внимание семейные обстоятельства. Хоккеист выплатил компенсацию за досрочное расторжение, сообщает Twitter омичей.

Керран зимой подписал контракт с «ястребами». Но потом швед решил попробовать свои силы в НХЛ.

В прошедшем сезоне Керран выступал в «Регле» и набрал 49 очков (12+37) в 48 матчах чемпионата Швеции, коэффициент полезности игрока «плюс 8».

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