«Авангард» расторг контракт с Керраном
«Авангард» расторг контракт с канадским защитником Коди Керраном по инициативе хоккеиста, приняв во внимание семейные обстоятельства. Хоккеист выплатил компенсацию за досрочное расторжение, сообщает Twitter омичей.
? «Авангард» расторг контракт с канадским защитником Коди Карреном по инициативе хоккеиста, приняв во внимание семейные обстоятельства. Хоккеист выплатил компенсацию за досрочное расторжение.— ХК Авангард (@hcavangardomsk) May 29, 2020
Стороны поблагодарили друг друга за понимание и не исключают сотрудничества в будущем. pic.twitter.com/oRv9VYe33Z
Керран зимой подписал контракт с «ястребами». Но потом швед решил попробовать свои силы в НХЛ.
В прошедшем сезоне Керран выступал в «Регле» и набрал 49 очков (12+37) в 48 матчах чемпионата Швеции, коэффициент полезности игрока «плюс 8».