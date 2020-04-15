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«Авангард» продлил контракт с Гариповым

17:20
Эмиль Гарипов. Фото ХК «Авангард»
Эмиль Гарипов. Фото ХК «Авангард»
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«Авангард» продлил контракт с вратарем Эмилем Гариповым, сообщает пресс-служба омичей. Соглашение с 28-летним российским хоккеистом рассчитано на один год.

В текущем сезоне Гарипов провел за «Авангард» 11 матчей, в которых отразил 92,7 процентов бросков и заработал коэффициент надежности «2.08».

?- В прошедшем сезоне Гарипов сумел использовать свой шанс, — приводит слова президента клуба Максима Сушинского пресс-служба омичей. — Он пришел в нашу команду без игровой практики, сразу показал максимальное желание и готовность работать, упорно тренировался. И в своих матчах отлично проявил себя. О новом контракте мы договорились легко, потому что желание продолжить сотрудничество было обоюдным.

Дополнительная информация:

https://www.hawk.ru/news/38538/

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