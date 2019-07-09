"Авангард" продлил контракт с Бондаревым

"Авангард" принял решение продлить соглашение с защитником Алексеем Бондаревым еще на один сезон, cообщается на официальном сайте клуба.

В прошедшем чемпионате КХЛ 36-летний Бондарев провел 43 матча, в которых набрал 6 (1+5) очков при показателе полезности "+11".

Ранее клуб объявил о подписании двухлетнего контракта со швейцарским форвардом Свеном Андригетто. В прошлом сезоне НХЛ 26-летний Андригетто провел в составе "Колорадо" 64 матча и набрал 17 (7+10) очков.