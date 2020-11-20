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«Авангард» презентовал форму на юбилейные матчи домашней серии

10:03
Юбилейная форма «Авангарда». Фото ХК «Авангард»
Юбилейная форма «Авангарда». Фото ХК «Авангард»
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Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов в прямом эфире «Матч ТВ» презентовал игровую форму, в которой омичи сыграют в ближайших домашних матчах. В ноябре омскому хоккею исполнилось 70 лет. В честь юбилея клуб выпустил альтернативный комплект игровой формы, сообщает клубная пресс-служба.

«Легкое переосмысление классической формы «Авангарда» с крыльями дополнено современными логотипом и шрифтами. В новом дизайне появилась золотая тема юбилейного года, а связь с прошлым поддерживается графикой оперения, сохранившей свой привычный облик. Номера, как основные, так и дублирующие содержат характерную перфорацию, которая также имитирует перья ястреба», — заявляет пресс-служба «Авангард».

Дебютирует в новой форме команда в матче против «Ак Барса», который состоится в понедельник, 23 ноября. Начало — в 19.30 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.hawk.ru/news/40476/

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