«Авангард» о поражении в четвертом матче: «Будем считать, что это подарок «Ладе» на 8 Марта»

«Лада» обыграла «Авангард» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ — 4:1. Клуб из Тольятти сократил отставание в серии — 1-3.

Пресс-служба омского клуба прокомментировала поражение.

«Серия вернется в Омск. Будем считать, что этот матч — подарок «Ладе» на 8 Марта», — говорится в сообщении.

Следующая игра между командами состоится 9 марта в Омске. Серия продлится до четырех побед.