«Авангард» победил «Автомобилист» и одержал четвертую победу подряд
«Авангард» на выезде обыграл «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:1.
В составе победителей отличились Роб Клинкхаммер, Валентин Пьянов и Кирилл Семенов. В составе екатеринбургского клуба шайбу забросил Анатолий Голышев.
«Авангард» одержал четвертую победу подряд, «Автомобилист» потерпел четвертое поражение кряду.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Авангард» (Омск) — 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)
Голы: Клинкхаммер — 5 (Кошелев, Бек), 0:47 — 0:1. Пьянов — 3 (Андригетто, Семенов), 4:08 — 0:2. Голышев — 2 (бол., Доус, Мэйсек), 18:15 — 1:2. Семенов — 5 (Андригетто), 47:34 — 1:3.
Вратари: Коварж — Бобков.
Штраф: 8 — 29.
Броски: 22 (6+7+9) — 28 (11+10+7).
Судьи: Овчинников, Сергеев.
18 октября. Екатеринбург. КРК «Уралец».