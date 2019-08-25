«Авангард» обыграл «Торпедо» на турнире имени Пучкова
13:32
На турнире имени Николая Пучкова «Авангард» выиграл у «Торпедо» (5:4).
Турнир имени Н.Г. Пучкова
«Авангард» (Омск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 5:4 (0:1, 5:1, 0:2)
Голы: Хауден (Варфоломеев), 19:51 — 0:1. Андригетто (Чудинов, Широков), 20:13 — 1:1. Зернов (Широков, Андригетто), 28:35 — 2:1. Белевич (Ильин), 32:10 — 2:2. Широков (бол., Шумаков, Войнов), 36:53 — 3:2. Дедунов, 37:06 — 4:2. Зернов (бол., Покка, Андригетто), 39:18 — 5:2. Варнаков (Белевич, Бочаров), 40:21 — 5:3. Варнаков (Волченков, Белевич), 54:25 — 5:4.
Вратари: Судницин — Линдбек (Тихомиров, 40:00, 58:22).
Судьи: Кочетов, Кулев.
25 августа. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».