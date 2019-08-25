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«Авангард» обыграл «Торпедо» на турнире имени Пучкова

13:32
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На турнире имени Николая Пучкова «Авангард» выиграл у «Торпедо» (5:4).

Турнир имени Н.Г. Пучкова

«Авангард» (Омск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 5:4 (0:1, 5:1, 0:2)

Голы: Хауден (Варфоломеев), 19:51 — 0:1. Андригетто (Чудинов, Широков), 20:13 — 1:1. Зернов (Широков, Андригетто), 28:35 — 2:1. Белевич (Ильин), 32:10 — 2:2. Широков (бол., Шумаков, Войнов), 36:53 — 3:2. Дедунов, 37:06 — 4:2. Зернов (бол., Покка, Андригетто), 39:18 — 5:2. Варнаков (Белевич, Бочаров), 40:21 — 5:3. Варнаков (Волченков, Белевич), 54:25 — 5:4.

Вратари: Судницин — Линдбек (Тихомиров, 40:00, 58:22).

Судьи: Кочетов, Кулев.

25 августа. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

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