«Авангард» объявил о заключении контракта с Ярославом Косовым
13:35
«Авангард» объявил о подписании контракта с нападающим Ярославом Косовым.
Соглашение с 27-летним россиянином рассчитано на один год и носит односторонний характер.
? Хоккейный клуб «Авангард» подписал односторонний контракт сроком на один год с трехкратным обладателем Кубка Гагарина, 27-летним нападающим Ярославом Косовым: https://t.co/XQ4vLe8gbn pic.twitter.com/klcsl06s5j— ХК Авангард (@hcavangardomsk) May 21, 2021
В сезоне-2020/21 Косов выступал за «Трактор», на его счету 14 (11+3) очков в 49 матчах за челябинцев.
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