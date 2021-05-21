«Авангард» объявил о заключении контракта с Ярославом Косовым

«Авангард» объявил о подписании контракта с нападающим Ярославом Косовым.

Соглашение с 27-летним россиянином рассчитано на один год и носит односторонний характер.

? Хоккейный клуб «Авангард» подписал односторонний контракт сроком на один год с трехкратным обладателем Кубка Гагарина, 27-летним нападающим Ярославом Косовым: https://t.co/XQ4vLe8gbn pic.twitter.com/klcsl06s5j — ХК Авангард (@hcavangardomsk) May 21, 2021

В сезоне-2020/21 Косов выступал за «Трактор», на его счету 14 (11+3) очков в 49 матчах за челябинцев.