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«Авангард» объявил о заключении контракта с Ярославом Косовым

13:35
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«Авангард» объявил о подписании контракта с нападающим Ярославом Косовым.

Соглашение с 27-летним россиянином рассчитано на один год и носит односторонний характер.

В сезоне-2020/21 Косов выступал за «Трактор», на его счету 14 (11+3) очков в 49 матчах за челябинцев.

Дополнительная информация:

https://www.hawk.ru/news/42344/

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