Бабенко возглавил «Витязь», в тренерский штаб клуба вошел Андрей Марков

Как ранее сообщал «СЭ», Юрий Бабенко возглавил «Витязь».

Подмосковный клуб объявил о назначении 43-летнего специалиста, который последние два года работал в тренерском штабе московского «Динамо». В штаб Бабенко вошел бывший защитник сборной России Андрей Марков. В тренерском штабе продолжат работу Максим Бец, тренер вратарей Андрей Малков, тренер по развитию индивидуального мастерства Артем Оленев, а также видео-тренер Олег Новицкий. Тренером по общефизической подготовке станет Алексей Рябков, который до этого работал в «Сибири».

По итогам минувшего сезона «Витязь» занял 9-е место в Западной конференции и не попал в плей-офф.