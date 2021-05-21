Бабенко возглавил «Витязь», в тренерский штаб клуба вошел Андрей Марков
13:27
Как ранее сообщал «СЭ», Юрий Бабенко возглавил «Витязь».
Подмосковный клуб объявил о назначении 43-летнего специалиста, который последние два года работал в тренерском штабе московского «Динамо». В штаб Бабенко вошел бывший защитник сборной России Андрей Марков. В тренерском штабе продолжат работу Максим Бец, тренер вратарей Андрей Малков, тренер по развитию индивидуального мастерства Артем Оленев, а также видео-тренер Олег Новицкий. Тренером по общефизической подготовке станет Алексей Рябков, который до этого работал в «Сибири».
По итогам минувшего сезона «Витязь» занял 9-е место в Западной конференции и не попал в плей-офф.
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