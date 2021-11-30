«Авангард» разгромил «Нефтехимик» со счетом 6:1

«Авангард» победил «Нефтехимик» со счетом 6:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Заброшенными шайбами отметились Максим Гончаров, Ярослав Косов, Корбэн Найт, Владимир Жарков, Николай Прохоркин и Никита Сошников.

В составе гостей единственным голом отметился Секстон Дэн на 57-й минуте матча.

Омский клуб набрал 42 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Востока. Команда из Нижнекамска имеет на счету 35 очков и находится на седьмой позиции в Восточной конференции.

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«Авангард» (Омск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)

Голы: Гончаров — 1 (Дергачев, Брюквин), 5:05 — 1:0. Косов — 3 (Прохоркин), 10:09 — 2:0. Найт — 12 (бол.), 23:54 — 3:0. Жарков — 3, 35:57 — 4:0. Прохоркин — 5 (Каски, Сошников), 41:15 — 5:0. Секстон — 4 (бол., Кнот), 57:45 — 5:1. Сошников — 2 (бол., Найт), 59:12 — 6:1.

Вратари: Грубец — Судницин.

Штраф: 11 — 11.

Броски: 30 (12+12+6) — 20 (8+6+6).

Судьи: Ансонс, Мочалов.

30 ноября. Балашиха. Арена Балашиха.