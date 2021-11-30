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«Фанат не преступник». Болельщики ЦСКА ушли с трибун по ходу матча КХЛ

20:53
Болельщики ЦСКА ушли с трибуны. Фото «СЭ»
Болельщики ЦСКА ушли с трибуны. Фото «СЭ»
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Во втором периоде матча регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Металлург» фанатский сектор армейцев развесил на трибуне плакат «Фанат не преступник» и почти в полном составе покинул матч.

Плакат сразу же сняли стюарды, следящие за порядком на арене.

Матч 16-го тура Тинькофф чемпионата России по футболу между ЦСКА и «Зенитом» прошел в воскресенье на «ВЭБ Арене» в Москве и завершился победой гостей со счетом 2:0. В конце игры болельщики ЦСКА устроили фаер-шоу. После окончания матча сотрудники полиции и ОМОН начали массово задерживать болельщиков.

Официальных данных о числе задержанных не было. СМИ писали о сотнях задержанных.

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Надежда Тонконог все материалы автора
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