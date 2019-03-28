"Авангард" не разрешил талисману "Салавата" поддерживать команду на матчах финальной серии в Балашихе

"Авангард" запретил талисману "Салавата Юлаева" поддерживать команду на матчах финальной серии Восточной конференции КХЛ в Балашихе, сообщается в официальном Твиттере уфимского клуба.

- С сожалением сообщаем, что решением руководства "Авангарда" нашему талисману отказано в возможности поддержать команду на матчах в Балашихе. Маскот призывает наших болельщиков поддерживать еще громче: за себя и за тех, кто не может присутствовать на матчах, - говорится в сообщении "Салавата".

С сожалением сообщаем, что решением руководства @hcavangardomsk нашему талисману отказано в возможности поддержать команду на матчах в Балашихе.

Маскот призывает наших болельщиков поддерживать ещё громче: за себя и за тех, кто не может присутствовать на матчах.#СалаватНеБандит pic.twitter.com/mKa3mnY9Fv – ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) 28 марта 2019 г.

Первый матч серии пройдет в Балашихе 29 марта.

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