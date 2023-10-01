«Авангард» готов расстаться с Киселевичем

Как стало известно «СЭ», «Авангард» готов расстаться с защитником Богданом Киселевичем.

33-летний игрок в прошлом сезоне провел за омский клуб 6 матчей и не отметился результативным действиями. Он выступает в «Авангарде» с декабря 2022 года.

Всего он провел в КХЛ 579 матчей и набрал 166 (31+135) очков.