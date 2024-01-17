«Авангард» — «ЦСКА»: время начала и где смотреть трансляцию матча КХЛ
17 января «Авангард» в Омске на территории домашнего ледового комплекса G-Drive Арена примет московский ЦСКА в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра начнется в 16.30 по московскому времени.
Смотреть встречу «Авангард» — «ЦСКА» в прямом эфире и бесплатно можно будет на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Начало — в 16.15 мск. Видеотрансляцию игры также покажут по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск и на официальном сайте КХЛ.
Следите за ключевыми событиями противостояния регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «ЦСКА» с помощью матч-центра «СЭ».
«Авангард» под руководством Михаила Кравеца набрал 71 балл, располагаясь на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции. ЦСКА Сергея Федорова находится на седьмом месте с 56 очками на Западе. В последний раз команды встречались 9 ноября 2023 года. Тогда омичи в гостях победили москвичей со счетом 6:4.
КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|53
|34
|19
|74
|2
|Авангард
|50
|34
|16
|71
|3
|Сал. Юлаев
|51
|31
|20
|66
|4
|Автомобилист
|53
|29
|24
|64
|5
|Лада
|53
|26
|27
|63
|6
|Трактор
|52
|28
|24
|61
|7
|Ак Барс
|51
|29
|22
|60
|8
|Сибирь
|52
|23
|29
|55
|9
|Нефтехимик
|53
|21
|32
|51
|10
|Амур
|50
|21
|29
|50
|11
|Барыс
|51
|17
|34
|42
|12
|Адмирал
|50
|15
|35
|41
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|51
|34
|17
|72
|2
|Динамо М
|51
|34
|17
|72
|3
|Спартак
|53
|31
|22
|69
|4
|СКА
|51
|33
|18
|68
|5
|Торпедо
|51
|30
|21
|63
|6
|Северсталь
|50
|25
|25
|57
|7
|ЦСКА
|50
|26
|24
|56
|8
|Динамо Мн
|50
|23
|27
|51
|9
|Витязь
|51
|16
|35
|38
|10
|Куньлунь РС
|53
|16
|37
|38
|11
|Сочи
|52
|15
|37
|36
|17.01
|16:30
|
Авангард – ЦСКА
|- : -
|17.01
|17:00
|
Автомобилист – Адмирал
|- : -
|17.01
|17:00
|
Трактор – Северсталь
|- : -
|17.01
|19:30
|
Динамо Мн – Куньлунь РС
|- : -
|17.01
|19:30
|
СКА – Амур
|- : -