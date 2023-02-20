«Авангард» переиграл «Барыс» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ
«Авангард» одержал победу над «Барысом» в домашнем матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.
В составе хозяев отличились Алексей Береглазов, Иван Телегин, Арсений Грицюк и Алекс Бродхерст.
За «Барыс» дублем отличился Антон Сагадеев, также шайбу забросил Кирилл Савицкий.
«Авангард» располагается на 3-м месте турнирной таблицы «Востока», набрав 81 очко за 65 матчей.
«Барыс» занимает 11-е место с 61 очком за 66 игр.
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«Авангард» (Омск) — «Барыс» (Астана) — 4:3 (1:0, 2:2, 1:1)
Голы: Береглазов — 8 (бол., Ткачев), 3:02 — 1:0. Телегин — 7 (мен., А. Бродхерст), 32:21 — 2:0. Сагадеев — 15 (Мищенко, Михайлис), 33:20 — 2:1. Сагадеев — 16 (Данияр, Михайлис), 38:10 — 2:2. Грицюк — 15 (бол., Чистяков, Толчинский), 39:07 — 3:2. А. Бродхерст — 2 (Грицюк), 44:46 — 4:2. Савицкий — 11 (Грэм, Вей), 56:35 — 4:3.
Вратари: Демченко (Мишуров, 40:00) — Бояркин.
Штраф: 2 — 10.
Броски: 29 (10+13+6) — 21 (7+6+8).
Судьи: Гамалей, Раводин.
20 февраля. Омск. G-Drive Арена. 11539 зрителей
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