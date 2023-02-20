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Сегодня, 18:50

«Авангард» переиграл «Барыс» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ

Виталий Косик
Корреспондент
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«Авангард» одержал победу над «Барысом» в домашнем матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.

В составе хозяев отличились Алексей Береглазов, Иван Телегин, Арсений Грицюк и Алекс Бродхерст.

За «Барыс» дублем отличился Антон Сагадеев, также шайбу забросил Кирилл Савицкий.

«Авангард» располагается на 3-м месте турнирной таблицы «Востока», набрав 81 очко за 65 матчей.

«Барыс» занимает 11-е место с 61 очком за 66 игр.

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«Авангард» (Омск) — «Барыс» (Астана) — 4:3 (1:0, 2:2, 1:1)

Голы: Береглазов — 8 (бол., Ткачев), 3:02 — 1:0. Телегин — 7 (мен., А. Бродхерст), 32:21 — 2:0. Сагадеев — 15 (Мищенко, Михайлис), 33:20 — 2:1. Сагадеев — 16 (Данияр, Михайлис), 38:10 — 2:2. Грицюк — 15 (бол., Чистяков, Толчинский), 39:07 — 3:2. А. Бродхерст — 2 (Грицюк), 44:46 — 4:2. Савицкий — 11 (Грэм, Вей), 56:35 — 4:3.

Вратари: Демченко (Мишуров, 40:00) — Бояркин.

Штраф: 2 — 10.

Броски: 29 (10+13+6) — 21 (7+6+8).

Судьи: Гамалей, Раводин.

20 февраля. Омск. G-Drive Арена. 11539 зрителей

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Западная конференция И В П О
1 СКА 66 48 18 101
2 Локомотив 66 40 26 89
3 Торпедо 64 42 22 89
4 ЦСКА 64 40 24 88
5 Динамо М 65 36 29 82
6 Витязь 65 34 31 76
7 Северсталь 64 28 36 69
8 Динамо Мн 66 26 40 65
9 Спартак 65 27 38 62
10 Куньлунь 65 21 44 49
11 Сочи 64 8 56 25
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 66 40 26 89
2 Автомобилист 65 36 29 81
3 Авангард 65 37 28 81
4 Сибирь 65 37 28 81
5 Сал. Юлаев 65 35 30 80
6 Металлург 64 34 30 79
7 Адмирал 66 32 34 73
8 Нефтехимик 65 31 34 68
9 Амур 66 29 37 67
10 Трактор 65 28 37 66
11 Барыс 66 27 39 61
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20.02 16:30
Авангард – Барыс
 4 : 3
20.02 19:00
Нефтехимик – Сочи
 - : -
20.02 19:00
Витязь – Северсталь
 - : -
20.02 19:30
Спартак – Металлург
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