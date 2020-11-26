Дубль Найта принес «Авангарду» победу над «Амуром»

«Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Амур» со счетом 4:2.

В составе хабаровцев отличились Валентин Пьянов и Гинек Захорна, омичи ответили дублем Корбана Найта, а также голами Рида Буше и Егора Чинахова.

После этого матча «Авангард» с 42 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Амур» с 26 очками — на девятой строчке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Амур» (Хабаровск) — 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)

Голы: Буше — 9 (Зернов, Якупов), 4:13 — 1:0. Чинахов — 8 (бол., Найт, Чинахов), 5:15 — 2:0. Пьянов — 6 (Рассказов), 14:58 — 2:1. Найт — 10 (бол., Буше, Чинахов), 37:41 — 3:1. Г. Зогорна — 4 (Лугин, Сергиенко), 47:12 — 3:2. Найт — 11 (п.в.), 59:49 — 4:2.

Вратари: Бобков — Аликин (58:33 — 59:49).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 30 (8+13+9) — 21 (7+7+7).

Судьи: Овчинников, Оленин.

26 ноября. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха».