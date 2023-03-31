Артюхин: «Такое ощущение, что в КХЛ боятся проводить силовые приемы»

Бывший нападающий СКА Евгений Артюхин раскритиковал нынешний плей-офф Кубка Гагарина из-за отсутствия силовой борьбы в матчах.

«В этом году вообще нет борьбы в плей-офф. Такое ощущение, что боятся проводить силовые приемы. Да, есть те, кто не умеет или не хочет, но даже хоккеисты, которые славились этим, избегают. Остались единицы, кто хитует. Видимо меня просто нет, и все расслабились. Может длинный календарь сказался и берегут силы, но из-за этого хоккей теряет зрелищность. Когда проходят силовые приемы, то и команда на подъеме, эти действия придают уверенности. Кстати, поэтому я и связываю, что в плей-офф серии доходят до 7 матчей», — приводит слова Артюхина Legalbet.

1 апреля в Казани пройдет первый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Авангардом», а 2 апреля в Петербурге стартует противостояние СКА — ЦСКА.