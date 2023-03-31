Щитов рассказал, чего ждет от финальной серии СКА — ЦСКА
Известный в прошлом защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов рассказал, как, по его мнению, будут развиваться события в финальной серии Западной конференции СКА — ЦСКА.
«Конечно, петербуржцы будут свежее. ЦСКА же играет в постоянном ритме. Не думаю, что у кого-то здесь будет преимущество. Оба коллектива сверхмотивированны в этой серии. Трудно сказать, кто в этом противостоянии одержит победу. В любом случае, здесь будет интересное зрелище.
Мы увидим мощную, атакующую игру от СКА и строгую игру на контратаках от столичных «армейцев». Будет очень интересный хоккей, а кто победит — сказать не возьмусь», — цитирует Щитова «РБ Спорт».
Первый матч СКА — ЦСКА пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье, 2 апреля. Начало первого матча — в 17.00 мск.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 0
|0 - 0
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
Результаты / календарь
19.03
20.03
21.03
22.03
23.03
24.03
25.03
26.03
27.03
29.03
1.04
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
|1.04
|17:00
|
Ак Барс – Авангард
|- : -
Новости