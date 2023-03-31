Дыняк: «Не считаю, что Знарок был плохим тренером для «Ак Барса»

Форвард «Ак Барса» Никита Дыняк поделился мнением о неудачном начале сезона под руководством Олега Знарка.

«Какого-то объяснения нет. Просто у нас был спад. Как и у многих команд. У нас он пришелся на октябрь. Но в конце года пришел Зинэтула Билялетдинов и направил в нужное русло нашу энергию. Указал нам на наши ошибки, разобрал их. И мы стали лучше.

Но я не считаю, что Олег Знарок был плохим тренером. Он, как и Билялетдинов, замечательный специалист, выигравший чемпионат мира, Олимпиаду и несколько Кубков Гагарина. Не могу сказать, что нам не нравилось работать под его руководством. Не было никакого раздолбайства. Просто бывают ситуации, когда не идет. И ничего не получается с этим сделать. До сих пор в толк не могу взять, где был корень проблем", — приводит слова Дыняка «Известия».

Под руководством Знарка «Ак Барс» одержал 16 побед в 36 матчах. 2 декабря Знарок покинул клуб.