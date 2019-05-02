Форвард "Коламбуса" Артемий Панарин прокомментировал назначение Олега Знарка на пост главного тренера "Спартака".

– Левый край в "Спартаке" сейчас освобождают под меня. Всем левым нападающим красно-белых теперь надо поаккуратнее, – цитирует Панарина Матч ТВ. – Буду работать. И доказывать, чтобы это место мне гарантировали.

Если будет локаут, вернусь в родной СКА? Так ведь тестярик сейчас в "Спартаке". Теперь уже родной "Спартак"! А вообще будет видно.

27-летний Панарин состоит в отношениях с дочерью Знарка – Алисой.

Знарок найдет место для Панарина в "Спартаке"