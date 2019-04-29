После подписания контракта со "Спартаком" Олег Знарок ответил на вопросы пресс-службы красно-белых. Контракт с 56-летним специалистом подписан по схеме "1+1"

– Во всех своих предыдущих командах вы очень ценили атмосферу в раздевалке, заражали игроков общей целью. В "Спартаке" будет то же самое?

– Конечно. Я же не мог измениться. Но заранее трудно сказать, как все получится. Но то, что команда будет биться с первой до последней минуты, я уверен.

– Следили в плей-офф за серией "Спартака" и СКА?

– Да.

– Какие впечатления?

– Молодцы, дали очень сильный бой. Где-то не повезло. Неплохо ребята играли, видно было, что это – Команда. Со СКА всегда сложно играть, здесь ребята доказали, что это можно делать.

– Сейчас уже сложно в КХЛ представить историю ХК МВД, когда такая "рабоче-крестьянская" команда играет в финале.

– Тяжело. Многие факторы должны сложиться. Сейчас мы со "Спартаком" будем ближе к той команде, о которой вы сказали, чем к олигархам.



– Месяц назад Артемия Панарина в Северной Америке спросили про его отношение к возможному назначению Олега Знарка на пост главного тренера "Спартака". И он попросил ему найти место на левом краю. Найдете?

– Найдем, конечно. Но локаута за океаном, наверное, не будет. Хотя… Если он вдруг произойдет, мы могли бы собрать очень приличную команду.