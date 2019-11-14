Артем Лукоянов: «Кайфанул от игры против «Авангарда»

Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов рассказал о возвращении на лед в матче с «Авангардом» (3:0) после восстановления от травмы.

— Соскучился и по ребятам, и по игре, по атмосфере в целом, по этой ауре, которая бывает во время матчей, — приводит слова Лукоянова официальный сайт «Ак Барса». — Хорошо сыграли, победили «Авангард», топ-клуб, тем более, 3:0 — болельщикам понравилось. Через такие игры быстрее входишь в команду, в эту атмосферу. Получилось все хорошо как по чистому льду.

— Кайфанули от игры?

— Безусловно. Сегодня новый матч, уже с другими эмоциями и уверенностью сегодня выйдем на лед.