КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Артем Лукоянов: «Кайфанул от игры против «Авангарда»

16:45
Теги:

Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов рассказал о возвращении на лед в матче с «Авангардом» (3:0) после восстановления от травмы.

— Соскучился и по ребятам, и по игре, по атмосфере в целом, по этой ауре, которая бывает во время матчей, — приводит слова Лукоянова официальный сайт «Ак Барса». — Хорошо сыграли, победили «Авангард», топ-клуб, тем более, 3:0 — болельщикам понравилось. Через такие игры быстрее входишь в команду, в эту атмосферу. Получилось все хорошо как по чистому льду.

— Кайфанули от игры?
— Безусловно. Сегодня новый матч, уже с другими эмоциями и уверенностью сегодня выйдем на лед.

Дополнительная информация

https://www.ak-bars.ru/news/18149.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир