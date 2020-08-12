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Анвар Гатиятулин: «Уступили «Северстали» в скорости, но по самоотдаче ни к кому нет претензий»

01:58

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин поделился впечатлениями от поражения в матче Кубка Республики Башкортостан против «Северстали» (1:4).

— Мы ожидали, что наш соперник будет играть активно, так и получилось в первые два периода, — цитирует Гатиятулина официальный сайт КХЛ. — Уступили в скорости, череповчане заставили нас ошибиться, и две ошибки привели к пропущенным голам. Это предсезонная подготовка, все понимаем, сейчас тяжело, но, тем не менее, по самоотдаче ни к кому нет претензий.

Сказалась ли на игре «Трактора» сегодня короткая пауза между первым и вторым матчами на турнире? Возможно. У всех команд идет предсезонная подготовка, видно, что не хватает свежести, но для нас — тренерского штаба -сейчас важно увидеть, над чем нужно усиленно работать и какие ошибки устранять.

Как самочувствие у Оберга? Доктора занимаются. Наверное, на этом турнире он уже вряд ли сыграет. Понтус сейчас активно восстанавливается, думаю, на это потребуется 3-5 дней.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/08/11/471426.html

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