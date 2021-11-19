Анвар Гатиятулин: «Для нас скучных матчей не бывает»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (0:1).

— Понимали, что предстоит непростой матч. Третья игра через день, где-то это отразилось на результате. Создавали моменты, но в завершении не хватило реализации. Тем не менее, еще раз повторюсь, ребята выкладывались с первой до последней секунды, но не забили. Сейчас важно восстановиться, впереди четвертый матч через день. Все силы бросим на восстановление, — цитирует тренера сайт «Трактора».

— Сегодня «Трактор» нанес 31 бросок по воротам «Нефтехимика» и не забил ни одного гола. С чем связана такая низкая результативность?

— Не хватило концентрации в завершении, возможно, не хватило свежести, хладнокровия. Соперник был чуть быстрее. Разберём игру и готовимся к следующему матчу.

— Можно ли сказать, что это один из самых скучных матчей «Трактора» в сезоне?

— Не могу так сказать. Для нас скучных матчей не бывает.