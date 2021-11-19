Олег Леонтьев: «Снимаю шляпу. Саша Судницин здорово помог»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (1:0).

— Командная работа, командная победа. Достигли, старались и терпели. Парни просто молодцы. Снимаю шляпу. Саша Судницин здорово помог. Терпеливо ждали своего шанса, забили хороший гол и дожали до конца. Болельщиков с победой, команду с победой. Рады, что у нас эта серия прошла так, — цитирует тренера сайт «Трактора».

— Сегодня ваши подопечные играли против команды, которая является одной из лучших в КХЛ по игре в нападении. За счет чего удалось «засушить» этот матч?

— Мы не «сушили» игру, старались играть в свою. Если была возможность зацепиться — шли вперед и агрессивно атаковали. Первый период, да, получился не по плану, но во втором у нас были хорошие моменты для взятия ворот. Да, у соперника отличное первое звено, мы об этом знали, разбирали команду «Трактор». В Лиге нет слабых соперников, поэтому не надо разделять команды — у кого сильное нападение, у кого — слабое. Это не имеет смысла. Мы ко всем командам относимся одинаково ровно и готовимся тоже.

— Ваша команда набирает очки в пяти матчах подряд. С чем бы связали этот факт?

— С чем, что нам нужны очки. Мы стараемся в каждом матче выкладываться по полной. Сейчас сами видите какая идет борьба, какая плотность в таблице. Идет борьба за восьмерку, все хотят набрать как можно больше очков и закрепиться в этой восьмерке.