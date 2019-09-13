Антон Слепышев: «Какой бы ни был у СКА тренерский штаб и состав, это будет серьезная игра»

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев поделился ожиданиями от предстоящей встречи регулярного чемпионата КХЛ против СКА.

— СКА — один из лидеров российского хоккея, — цитирует официальный сайт ЦСКА Слепышева. — Я не очень пристально следил за изменениями, произошедшими в это межсезонье у них. Знаю, что команда, как и всегда, претендует на Кубок. Нас ждет дерби с принципиальным соперником. Каким бы ни был у них тренерский штаб и состав, это будет очень серьезная игра.

Обращаем внимание на игру в неравных составах. Это один из ключевых моментов практически любой встречи. Еще мы давно не играли на канадских площадках. Сейчас покатались, вспомнили. Насколько быстро мы сможем адаптироваться к размерам поля, тоже будет важным аспектом.