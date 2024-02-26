Галимов: «Дисциплина, уважение и любовь к работе — вот секрет, как сыграть все игры»

Форвард «Спартака» Ансель Галимов в комментарии для «СЭ» высказался о том, что стал единственным игроком команды, сыгравшим все 68 матчей в регулярном чемпионате КХЛ.

«Дисциплина, уважение и любовь к своей работе — вот секрет, как сыграть все игры. Гораздо лучше играть, чем тренироваться, всегда в тонусе», — сказал Галимов «СЭ».

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