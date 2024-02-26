«Куньлунь» — «Витязь»: видеообзор матча КХЛ

«Куньлунь» и «Витязь» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Мытищах 26 февраля. Хозяева победили — 2:1 ОТ.

Видео лучших моментов матча «Куньлунь» — «Витязь» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Куньлунь» завершил сезон на девятом месте в Западной конференции, «Витязь» занял последнюю, 11-ю строчку на «Западе».

КХЛ: результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».