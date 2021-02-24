Анисин про Панарина: «Зачем смешивают политику и спорт? Он никого в Риге не избивал»

Экс-форвард «Витязя» Михаил Анисин прокомментировал обвинения бывшего тренера подольского клуба Андрея Назарова в адрес нападающего Артемия Панарина.

— Что вы помните об истории, которая произошла девять лет назад в баре рижской гостиницы «Рэдиссон»?

— Времени с тех пор прошло много, поэтому какие-то детали могу напутать. Сейчас я еду на матч своей команды в Словакии. Даже не вспомню, как мы тогда сыграли в Риге. Отъезд у нас был на следующий день — то ли в пять утра, то ли в семь после завтрака. Сейчас уже точно не скажу. Каждый игрок свободное время проводит по-разному, как это бывает в командах на выезде.

— Это был выходной?

— Андрей Викторович (Назаров. — Прим. «СЭ») дал нам три выходных, поскольку в чемпионате КХЛ настала пауза на Евротур. Помню, что Даниилу Маркову надо было улетать в Америку, чтобы продлить срок действия своей грин-карты. С Темой мы тогда проживали в одном номере на выезде, играли в одной тройке, дружили и держались вместе. Решили с ним пойти в караоке. Позднее к нам подошел еще и Алексей Трощинский.

— Что же там случилось?

— Для начала скажу, что не понимаю, зачем постоянно смешивают политику и спорт. Я категорически против этого. Мы различаемся с Панариным во взглядах. Тут нас только жизнь рассудит. Но политика совершенно не имеет отношения к событиям, произошедшим в Риге много лет назад. Ничего сверхкриминального в караоке тогда не произошло, а то пишут, что он якобы кого-то жестко избил. Этого не было.

22 февраля бывший тренер «Витязя» Андрей Назаров обвинил нападающего «Рейнджерс» в нападении на девушку 10 лет назад после матча в Риге против местного «Динамо». По словам тренера, в 2011 году, после поражения от рижского «Динамо» (0:2), игроки «Витязя», среди которых был Панарин и Анисин, отправились в бар, где Артемий ударил девушку.

(Михаил Зислис)

Полностью интервью Михаила Анисина читайте здесь