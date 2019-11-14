Андрей Светлаков: «Как судьи решили, пусть так и будет»

Нападающий ЦСКА Андрей Светлаков сделал дубль в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (2:5). Еще одна шайба его звена была отменена после видеопросмотра.

— Что же, как судьи решили, пусть так и будет. Есть правила и нужно забивать по правилам. Значит, они что-то там увидели. Нам объяснили, что была помеха вратарю.

Три поражения подряд? Всякое бывает. Будем исправляться. Нужно поскорее выходить из этого положения. Такой спад нельзя запланировать. (Иван Шитик)