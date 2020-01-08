Андрей Скабелка: «Несмотря на счет, игра с «Нефтехимиком» была достаточно равная»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка после победы над «Нефтехимиком» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи, сообщает пресс-служба лиги.

«Конечно, я доволен и удовлетворен результатом, не сколько счетом, сколько победой, — цитирует Скабелку пресс-служба КХЛ. — Долго и давно мы ждали этой встречи, в календарь смотрели и думали, будем мы играть или не будем, а то сезон уже заканчивается. А если серьезно, то игра, несмотря на счет была достаточно равная, потому что и по броскам Нижнекамск нас обошел и по времени в атаке. Наверное, нам больше повезло в завершении».