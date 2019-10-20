Андрей Скабелка: «Не хотелось бы перед своими болельщиками заканчивать серию поражением»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (3:2 ОТ).

— Хорошая игра, играли против сильной команды, — приводит слова тренера официальный сайт «Барыса». — Не смогли мы выиграть матчи, которые были перед «Витязем». Поэтому, конечно, не хотелось бы перед своими болельщиками заканчивать эту серию поражением.

Скажу, что тоже не все сегодня получалось. Но тем не менее ребята здорово отработали. Выиграли, наконец, в овертайме, спасибо ребятам за эту победу. И спасибо болельщикам, сегодня достаточно много пришло, болели за нас.

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