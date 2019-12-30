Андрей Скабелка: «Надеюсь, что команда заслуживает полного стадиона своей самоотдачей и своей игрой»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (2:1).

— Спасибо Курту Фрэйзеру за хорошие слова про «Барыс», город и болельщиков, — цитирует Скабелку официальный сайт «Барыса». — Это — правда, очень хорошая атмосфера. И сначала я бы хотел поздравить всех с наступающим Новым годом! Пожелать, если болеть, то только за «Барыс». Всем здоровья и всего самого наилучшего. Хотим видеть мы полные трибуны на стадионе в новом году. Я надеюсь, что команда заслуживает полного стадиона своей самоотдачей и своей игрой.

Что касается сегодняшней игры, конечно, мы тоже опасались этого матча. Это был уже четвертый матч за шесть дней. Поэтому, конечно, были опасения. Но ребята — молодцы, проделали хорошую работу. Несмотря на то, что пропустили мы такой гол в начале, команда не сбавила темп. Первый период у нас получился, много играли в зоне соперника, забили два гола. Конечно, когда ведешь в одну шайбу, всегда есть вероятность пропустить контратаку и любой рикошет. Но сегодня здорово сыграл и подчистил все моменты Эдди Паскуале. То, что не забили, это одно, но главное не пропускать в таких играх и таких моментах. Конечно, заключительный матч в году всегда приятно выигрывать при своих болельщиках. Сейчас пару дней восстановимся и будем готовиться дальше. Все только начинается.