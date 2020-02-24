Андрей Скабелка: «Этим составом провели одну тренировку только»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка остался доволен игрой команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (3:1).

— Ребята молодцы. Мы этим составом провели одну тренировку только, — приводит слова тренера официальный сайт «Барыса». — Мы вчера задержались с рейса и отменили одну тренировку. Но ребята сыграли с удовольствием, сыграли на кураже, неплохо двигались. Хорошее начало было, первый период мы здорово сыграли. Во втором, как мы и ждали, «Адмирал» добавил, пошел вперед. Но у нас тоже были моменты, и гол этот отмененный... В целом, могу ребят поблагодарить. Молодцы они, неплохо себя проявили. Были те, кто первый матч сыграли в КХЛ. Для них это тоже, думаю, важно — посмотреть, что это такое. Конечно, мы довольны, что взяли два очка.