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Андрей Скабелка: «Барысу» повезло немного больше»

19:12
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Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал результат матча против «Амура» (3:1).

— Обе команды вышли предельно мотивированным и сражались на льду до конца, — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ. - Хоккей получился достаточно равным, нам повезло немного больше. Прежде всего — в завершающей стадии. Мы рады этой победе, поскольку выезд получается очень тяжелым. Хочу поблагодарить ребят за проявленные характер и волю.

КХЛ: статьи и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/09/11/455996.html

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