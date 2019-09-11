Андрей Скабелка: «Барысу» повезло немного больше»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал результат матча против «Амура» (3:1).

— Обе команды вышли предельно мотивированным и сражались на льду до конца, — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ. - Хоккей получился достаточно равным, нам повезло немного больше. Прежде всего — в завершающей стадии. Мы рады этой победе, поскольку выезд получается очень тяжелым. Хочу поблагодарить ребят за проявленные характер и волю.

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